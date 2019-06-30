"بوجبا" يخفض راتبه للهرب من جحيم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:52 م
عمر عبدالعزيز
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد أن النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لتخفيض راتبه من أجل الإنتقال إلى ريال مدريد.
ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن بوجبا أصبح يائسًا جدًا في موضوع مغادرة يونايتد حتى أنه سوف يلجأ إلى مدربه أولي جونار سولشاير هذا الأسبوع حتى يخبره بأنه يريد الخروج ومساعدته قدر استطاعته في تحقيق ذلك.
وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" أنه لا يجد بوجبا أي مشاكل في العودة إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث عاش أفضل الأوقات على مستوى الأندية في مسيرته المهنية، وسيكون على استعداد للقيام بتلك التجربة مرةً أخرى.
لكن بول بوجبا في السياق ذاته يدرك تماماً اهتمام مدريد وإصرار المدرب زين الدين زيدان على التعاقد معه، لذا فإن اللاعب على استعداد تام لتخفيض راتبه في سبيل تحقيق ذلك.
ويضع بوجبا الأمل في تحقيق ذلك على مسألة إخبار مدربه برغبته في الخروج من النادي، ويدرك مدرب المان يونايتد بأن تدريب لاعب لا يرغب في اللعب ويرغب في الخروج أمراً غير محبب لأي مدرب، لأن اللاعب لن يبذل كل طاقته من أجل القميص.
رغبة زيدان ما تزال مستمرة في رؤية بوجبا مرتدياً القميص الأبيض ، لذا ما تزال صفقة بول بوغبا محتملة الحدوث، الشيء الوحيد المفقود هو ضغوط اللاعب على ناديه والتي من شأنها التأثير على شياطين الأولد ترافورد لتخفيض مطالبهم المالية، وتسهيل عملية خروج بوجبا.
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