كأس أمم إفريقيا 2019.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على أوغندا
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:57 م
أحمد عصام
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حقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب أوغندا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونجح المنتخب المصري في تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز خلال الثلاث مباريات أمام منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية.
وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :-
1- مصر 9 نقاط.
2- أوغندا 4 نقاط.
3- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط.
4- زيمبابوي نقطة واحدة.
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