كأس أمم إفريقيا 2019.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على أوغندا

حقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب أوغندا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





ونجح المنتخب المصري في تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز خلال الثلاث مباريات أمام منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية.





وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :-

1- مصر 9 نقاط.

2- أوغندا 4 نقاط.

3- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط.

4- زيمبابوي نقطة واحدة.



