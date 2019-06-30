ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كأس أمم إفريقيا 2019.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على أوغندا

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:57 م
كأس أمم إفريقيا 2019.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على أوغندا
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
 حقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب أوغندا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح المنتخب المصري في تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز خلال الثلاث مباريات أمام منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :- 
1- مصر 9 نقاط.
2- أوغندا 4 نقاط.
3- الكونغو الديمقراطية 3 نقاط.
4- زيمبابوي نقطة واحدة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
0
نيجيريا
بوروندي
0
x
18:00
2
غينيا
أوغندا
0
x
21:00
2
مصر
زيمبابوي
0
x
21:00
2
الكونغو الديمقراطية