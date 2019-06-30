"المحمدي" أفضل لاعب في مباراة مصر وأوغندا

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أحمد المحمدي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام أوغندا التي شهدت فوز منتخب مصر بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تسضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.

وتصدر منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بأربع نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا برصيد نقطة واحدة.