ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"المحمدي" أفضل لاعب في مباراة مصر وأوغندا

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:57 م
المحمدي أفضل لاعب في مباراة مصر وأوغندا
منتخب مصر
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أحمد المحمدي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام أوغندا التي شهدت فوز منتخب مصر بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تسضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.

 

وتصدر منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بأربع نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا برصيد نقطة واحدة.

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر رياضة المحمدي الاخبار الرياضية افضل لاعب اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
0
نيجيريا
بوروندي
0
x
18:00
2
غينيا
أوغندا
0
x
21:00
2
مصر
زيمبابوي
0
x
21:00
2
الكونغو الديمقراطية