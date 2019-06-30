كايلي مينوج تبكى على مسرح مهرجان Glastonbury (صور)

رصدت كاميرات المصورين النجمة كايلي مينوج وهي تبكي على مسرح مهرجان Glastonbury في إنجلترا، وذلك بعد غياب طويل بسبب إصابتها بسرطان الثدى، وهو المرض الذى أبعدها بشكل كبير عن الأضواء وغير حياتها بالكامل.









وظهرت كايلي بروح معنوية مرتفعة وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وأطلت كايلي على جمهورها بـ5 إطلالات كل منها لها رونق مختلف، ولاقى الحفل إعجاب الكثيرين ممن رحبوا بعودتها وعبروا عن فرحتها بروحها المعنوية المرتفعة، وبقدرتها على العطاء رغم سنوات المرض والبعد، ذلك التفاعل هو الذى جعل كايلي تبكى على المسرح متأثرة بحالة الحب التى شعرت بها فور صعودها على المسرح، واستقبال الجمهور لها بشكل جيد.







