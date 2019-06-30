عاجل.. موعد مباراة مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية CAN 2019

نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على أوغندا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز خلال الثلاث مباريات أمام منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية.





وسيلعب الفراعنة يوم السبت 6 يوليو في الساعة التاسعة مساءً أمام ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على الترتيب، وذلك على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الثمن نهائي من البطولة الإفريقية.