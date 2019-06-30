ريال مدريد يُجبر ريال سرقسطة على التخلي عن نجمه الواعد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ألبيرتو سورو، جوهرة فريق ريال سرقسطة الثمينة، سيلعب في ريال مدريد، لاعب الوسط المهاجم ذو الـ 20 عامًا سينتقل لريال مدريد مقابل 2.5 مليون يورو.





وذكرت صحيفة "LibertadDigital" أن ريال مدريد يقترب من تعاقدٍ جديد، ألبيرتو سورو صانع ألعاب ريال سرقسطة بعمر الـ 20 عامًا. جوهرة فريق المدرب فيكتور فيرنانديز الثمينة.





الجدير بالذكر ان حاجة ريال سرقسطة المالية تجبره على التخلي عن أحد نجوم مستقبل اسبانيا القادم، النادي يحتاج فورًا 1.7 مليون يورو لسداد ديونه. المفاوضات مع ريال مدريد وصلت لمراحلها الأخيرة.





وأكدت التقارير أن مسؤولو سرقسطة سافروا نهاية هذا الأسبوع نحو العاصمة مدريد لحسم تفاصيل الصفقة، الصفقة ستُحسَم مقابل 2.5 مليون يورو وكل ما يتبقى هو معرفة أين سيلعب سورو الموسم المقبل.





وتتصادم رغبات الناديين في هذا الجانب إذ يريد ريال مدريد أن يدعم سورو فريق راؤول في الكاستيا بينما يريد سرقسطة استعارته لعام واحد وهي رغبة اللاعب نفسه كذلك.





سورو صانع ألعاب يمكنه أن يلعب أيضًا على الجناحين، حركي ويتمتع بجودة مذهلة بالإضافة لرؤيته المميزة للملعب وقدرته الرائعة في المواجهات الفردية إذ يُعد إيقافه أمر في منتهى الصعوبة عندما يبدأ بالمراوغة كما يتحرك جيدًا بين الخطوط ويمتلك مهارة عالية.



