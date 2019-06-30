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وحدة كفر سعد تزيل 160 متر تعدي على أرض زراعية بالتوفيقية (صور)

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:50 م
وحدة كفر سعد تزيل 160 متر تعدي على أرض زراعية بالتوفيقية (صور)
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هند الشيال
 
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، التابعة لمحافظة دمياط،برئاسة المهندس إبراهيم حسن، اليوم الأحد، بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة ١٦٠ متر بالطريق الدولى بنطاق قرية التوفيقية.

حيث قامت الوحدة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الأرض إلى الإدارة الزراعية.
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