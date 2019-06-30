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النيابة تستعجل تحريات المباحث حول إشعال عاطل النيران بشقة أخر في حلوان

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:49 م
النيابة تستعجل تحريات المباحث حول إشعال عاطل النيران بشقة أخر في حلوان
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داليا عادل
 
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استعجلت نيابة حلوان تحريات المباحث حول واقعة قيام عامل بإضرام النيران بشقة آخر في منطقة حلوان عمدًا، لوجود خلافات مالية بينهما. 

تلقى قسم شرطة حلوان من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة اتهم عامل 31 سنة - مقيم بدائرة القسم بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ، مما أدى إلى نشوب الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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