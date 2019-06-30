افتتاح الدورة الدولية العاشرة لتأهيل المدربين على مكافحة التهديدات في المجال البحري

افتتح مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، اليوم الأحد، الدورة الدولية العاشرة لتدريب المدربين على مكافحة التهديدات في المجال البحري، التي تُقام تحت رعاية وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وتستضيفها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة لحرس الحدود، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحري «IMO»، بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وفي كلمته، أكد الفريق البلوي، اهتمام حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة لمساندة الإجراءات الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة والنقل البحري.

ورفع البلوي، شكره وتقديره لوزير الداخلية على رعايته لهذه الدورة التدريبية، ودعمه الدائم لجهود المنظمة البحرية الدولية في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام واستدامة الرخاء والرفاهية لكافة الشعوب.

وأشار البلوي، إلى أن حرس الحدود عقد ورشتي عمل ومؤتمر وزاري عالي المستوى انبثقت عنه تعديلات جدة 2017 على مدونة السلوك، إضافة إلى 9 دورات تدريبية استفاد منها 199 متدربًا من 28 دولة من دول المدونة والدول الأخرى من دول مدونة سلوك ياوندي لغرب ووسط إفريقيا، واتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في آسيا، وعدد من الدول الصديقة والشقيقة.

ولتعزيز الأمن البحري، أفاد البلوي، أن حرس الحدود أنشأ مركز جدة لتبادل المعلومات البحرية (JMISC)، الذي يعد مركزًا إقليميًّا لجمع وتبادل المعلومات وتحليلها.

وأضاف أن الأعمال الإجرامية والإرهاب البحري أخذت منحى خطيرًا باستخدام طائرات الدرون والطائرات المسيرة، فضلًا عن القوارب المفخخة والتهديدات تحت الماء، للتأثير على الاقتصاد العالمي، ومن ذلك الاستهداف الإرهابي الذي تعرضت له ناقلات النفط خلال الشهر المنصرم في بحر عمان، وناقلتا نفط بالخليج العربي، بالإضافة للمنشآت الساحلية الحيوية، مما يملي على الجميع إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية، وبذل المزيد من الجهود لمواجهتها والتصدي لها.

وأوصى البلوي بقيام المنظمة البحرية الدولية بتطوير مدونات السلوك الإقليمية، والعمل على إقرار اتفاقية دولية لمجابهة التهديدات الإرهابية التي تجاوزت مخاطرها الحدود الإقليمية إلى الأبعاد الدولية.