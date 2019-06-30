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مقتل 4 عناصر من "داعش" داخل نفق شمالي العراق

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:41 م
مقتل 4 عناصر من داعش داخل نفق شمالي العراق
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وكالات
 
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أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" داخل نفق شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان، أنه "وفقا لمعلومات دقيقة، قتل 4 عناصر من داعش داخل نفق في محافظة نينوى".

وأضاف البيان أن "النفق يقطع في منطقة عين الجحش"، مبينا أن "الضربة الجوية التي استهدفت النفق كانت موجهة من طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

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