رسمياً.. مانولاس ينتقل إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو

أعلن نادي روما الإيطالي رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إتمام إنتقال مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي.





وقالت التقارير أن نادي روما قرر التنازل عن لاعبه مانولاس لنادي نابولي بعد أن دُفع شرطه الجزائي البالغ 36 مليون يورو.





وكان كوستاس مانولاس قد لعب في صفوف روما الإيطالي منذ عام 2015 وسبق له اللعب مع أندية؛ أولمبياكوس وأيك أثينا.





وخاض مانولاس مع روما خلال الموسم المنصرم 35 مباراة في كافة المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفاً.





وشارك مانولاس في 206 مباراة مع نادي روما منذ انضمامه في 2014، حيثُ سجل 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.



