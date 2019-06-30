استمرار حبس تاجر مخدرات لترويجه "الحشيش" بالدرب الأحمر

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تاجر مخدرات، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لتورطه في ترويج مخدر الحشيش، كما أمرت الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة.



تعود التفاصيل عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، في ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 1.400 كيلوجرام حشيش، مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.