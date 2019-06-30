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ندوة بالأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:33 م
ندوة بالأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان
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سعد نبيل
 
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انطلاقاً من دورها الاجتماعى والتوعوى تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وضمن نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بعنوان " احميها من الختان " وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 3 يوليو على المسرح الصغير وتستضيف الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة ، الدكتورة احلام حنفي أمين عام المجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة الصحة والسكان ، الدكتورة ميرفت ابو عوف والدكتور نبيل ابادير عضوا المجلس القومي للمرأة وتديرها الكاتبة نشوى الحوفى.


يتناول الحوار خطورة ظاهرة ختان الاناث واثارها السلبية التى تتمثل فى التشويه الجسدى والفكرى وضرورة تكثيف التوعية للقضاء على هذه العادة المنتشرة فى بعض المناطق والمحافظات المصرية وعدد من الدول الافريقية باعتبارها أحد الطقوس الموروثة أو الدينية.

ندوة بالأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان
ندوة بالأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان
ندوة بالأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان
ندوة بالأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان
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