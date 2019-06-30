عمرو أديب: مصر تقود السفينة بشكل جيد وسط بحر مضطرب
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:38 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث في ليبيا خطير جدًا، مؤكدا أن تركيا الآن في ليبيا، مشبهًا الوجود التركي في ليبيا بوجودهم في سوريا.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أقرب مدينة من القاهرة مستقرة تبعد عنها بنحو ساعة ونصف بالطائرة، مؤكدًا أن مصر تقع في إقليم مضطرب.
وأضاف أن الدولة المستقرة ستكون محدودة، منوهًا بأن لا يستبعد أن نسمع عن احتلال تركي لليبيا، متابعا أن مصر تقود السفينة بشكل جيد وسط بحر مضطرب.
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