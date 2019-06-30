كل ما تود معرفته عن حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي

تنطلق غدا الاثنين، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، فى 9 محافظات، والتى تشمل جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان، لذا ترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحملة.





بداية من عمر 18 سنة

تستهدف حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى، السيدات من عمر 18 إلى ما فوق الـ 35 عاما بالتوعية والفحص الشامل.





الوحدات الصحية

ويتم الفحص فى الوحدات الصحية وليس فى سيارات متنقلة حفاظا على الخصوصية، حيث يشارك فى الحملة ممرضات وأطباء من السيدات فقط.





مسح بالسونار

كما سيتم عمل مسح مبدئ ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام.





الفحص مجانا

كنا يتم تقديم الفحص والعلاج بالمجان، وستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم بـ "100مليون صحة"، حيث يتم توافر فرق طبية من أجل تسجيل الحالات بجانب توفير التوعية الكاملة للسيدات.





نظام الكشف الدورى

سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى والمحافظة واتباع نظام الكشف الدورى، و يراعى فى المسح تاريخ المرض فى الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.





كما ستتم إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.





برامج تدريبية

كما تم إعداد برامج تدريبية للأطقم الطبية من العاملين فى المبادرة بالمحافطات الـ٩ للمرحلة الأولى بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومستشفى القصر العينى.





ومن الجدير بالذكر، أن تنفيذ مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة على غرار ما تم بمبادرة "100 مليون صحة"، حيث سيتم التنفيذ على ثلاثة مراحل بنفس مراحل ومحافظات "100 مليون صحة".



