دبلوماسي سابق: ثورة 30 يونيو نقطة مضيئة في تاريخ مصر

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر، مؤكدًا أن قيمة ثورة 30 يونيو ستزداد عامًا بعد عام.



وتابع "العرابي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد،: "دورنا كان صد اللهجمة الشرسة الخارجية ضد مصر من داعمي الإرهابي"، مستكملًا: "الحمد لله على قوة وصمود الشعب المصري".



وأكد أن مصر انطلقت وعادت بقوة بعد ثورة 30 يونيو، وأن ثورة 30 يونيو نقطة مضيئة في تاريخ مصر.

