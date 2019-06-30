يالا شوت BeIN بلا تقطيع: مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت بث حيّ مُباراة مصر اليوم كورة اون لاين بدون تقطيع| ماتش مصر

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موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد في بطولة أمم إفريقيا 2019:

يلا شوت بدون تقطيع مباراة مصر أمام أوغندا على ملعب القاهرة الدولي حيث تقام المباراة وسط حضور جماهيري كبير يصل إلى 70 ألف متفرج وهو الحال في مباريات مصر التي خاضها في الجولتين الأولى والثانية، يلا شوت الجديدyalla shoot تلتقون مع مباراة مصر ضد أوغندا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش يلا شوت حصرى الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية كورة شوت بجودة عالية.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم بدون تقطيع:

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تشكيلة مصر المتوقعة لمباراة أوغندا اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

تشكيلة منتخب اوغندا بقيادة الفرنسي ديسابر كوره اتش دي بلس مباراة مصر اليوم:

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.





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