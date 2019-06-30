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محمود بسيوني: معركتنا مع الإخوان مستمرة ولم تنتهي بعد

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:20 م
محمود بسيوني: معركتنا مع الإخوان مستمرة ولم تنتهي بعد
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هدى عبدالرازق
 
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قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، مدير تحرير "مبتدا"، إن جماعة الإخوان لا تعترف بالديمقراطية، وتعتبرها بدعة، مشيرًا إلى أن المصريين فى 30 يونيو انتبهوا بأن الدولة تواجه تهديد قادم من رأس الدولة فى ذلك التوقيت.

وأضاف بسيونى، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن محمد مرسى منذ وصوله للحكم وهو يحاول فصل نفسه عن فكرة الدولة، معتبرًا أن ثورة 30 يوينو كانت تحدي للإرخوان، وبمثابة رهان كبير على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المصريين أثبتوا للعالم أن ما قاموا به ثورة لها مطالب، مؤكدًا أن المعركة مستمرة ولم تنتهي بعد، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تقود مشروع تركيا وقطر والذى بدأ فى.

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