صابر الرباعي يختتم مهرجان قرطاج الدولي 55 والافتتاح ببحيرة البجع

يفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشايكوفكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للسوبر ستار صابر الرباعي يوم 20 أغسطس .





وصرح مختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج الدولي بأن المهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية .





يذكر أن الفنان صابر الرباعي طرح منذ فترة أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كتاب المجروحين" كما يقدم خلال هذا الالبوم أغنية «عمري الجديد» باللهجة المصرية.



