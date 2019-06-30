كورة أون لاين beIN Egypt MAX مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر تابع لايف مباراة مصر بجودة متميزة elostorA يلا شوت plus

كورة ستار KORA STAR، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، مباراة منتخب مصر ضد منتخب أوغندا اليوم الأحد 30 يونيو على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بين ماتش BEIN MATCH، كول كورة COOL KORA، كورة جول KOOORA GOAL، يلا لايف YALLA LIVE، يالاشوت، يلا شوت جوال، كورة توداي KORA2DAY حصري، كورة اتش دي KORAHD، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS، كل حصري kol7sry.





كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة، وستذاع مبارة منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، ضد منافسه منتخب أوغندا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يلا شوت حصرى، كورة شوت yallashoot، يلا شوت ستورز، اهم مباريات اليوم جوال، بي ان ماتش حصري.





كورة أون لاين، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب أوغندا :-

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو.

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.





كورة ستار KORA STAR، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، بين ماتش BEIN MATCH، ويسعى الأوغنديون لتأكيد تواجدهم على ساحة كرة القدم الإفريقية بعد سنوات طويلة من الغياب، فهذه هي المشاركة الثانية على التوالي بعد التواجد في البطولة الماضية في الجابون عام 2017، كما أنه السابعة في تاريخه ويعد الحصول على المركز الثاني في نسخة 1978 في غانا هو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأوغندية، كول كورة COOL KORA، كورة جول KOOORA GOAL، يلا لايف YALLA LIVE.





ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة منتخب أوغندا :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن أشرف.

خط الوسط : محمد النني - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : محمد صلاح - مروان محسن.





كورة توداي KORA2DAY مباراة منتخب مصر ضد منتخب أوغندا في أمم أفريقيا، كورة اتش دي KORAHD، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS، كل حصري kol7sry، وسوف تذاع على بي إن سبورتس beIN SPORTS، يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot، كورة اون لاين كورة اونلاين Kora Online TV بث مباشر، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة، يلا شوت مباراة منتخب مصر ومنتخب اوغندا، يلا شوت بدون تقطيع، يلا شوت الجديد، yalla shoot، كورة ستار KORA STAR

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.



