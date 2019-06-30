ياتارا لاعب غينيا: سعيد بحصولي على لقب أفضل لاعب في مباراة بوروندي

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة أمم أفريقيا 2019، اختيار محمد ياتارا لاعب منتخب غينيا، أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد بوروندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وقال ياتارا بعد فوزه بالجائزة: "أنا سعيد جدا بحصولي على لقب أفضل لاعب في المباراة".

وبخصوص تأهل مدغشقر ونيجيريا كأول وثاني المجموعة الثانية، وانتظار موقف الفرق الأخري لتحديد تأهل غينيا، تابع ياتارا إنهم لا يشعرون بالندم فالأهم بالنسبة لهم روح الفريق.

وفاز المنتخب الغيني بهدفين نظيفين على حساب بوروندي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى 4 نقاط في انتظار حسم تأهله لدور الـ16 بعد تأهل مدغشقر كأول المجموعة بـ7 نقاط، ثم نيجيريا ثانيا برصيد 6 نقاط.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية بدلا من 16 منتخبا.