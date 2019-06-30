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الإبراشي: "30 يونيو" كانت من أجل القيم والمبادئ والحفاظ على الهوية المصرية

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:14 م
الإبراشي: 30 يونيو كانت من أجل القيم والمبادئ والحفاظ على الهوية المصرية
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، جاء بالتزامن مع بطولة الأمم الإفريقية التي تشهد رفع الأعلام المصرية، معقبًا: "هي دي روح ثورة 30 يونيو". 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية كان مبهجًا، وجاء هذا التنظيم بعد نجاح مصر في تحقيق الاستقرار، ووجود حالة من التكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة. 

ولفت إلى  أن ثورة 30 يونيو كانت من أجل القيم والمبادئ، والحفاظ على الهوية المصرية التي تم اختطافها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. 
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