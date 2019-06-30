بلس embratoria مشاهدة مباراة اوغندا ومصر بث مباشر بتاريخ 30-06-2019 كأس الأمم الأفريقية رابط الامبراطورية مباراة مصر TV

متابعة TV بث مباشر، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة لمباراة منتخب مصر، ضد نظيره منتخب أوغندا يوم الأحد 30-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات خلال المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا شوت ستورز





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كل حصري kol7sry، بي إن سبورتس beIN SPORTS واستقر أجيير مدرب منتخب مصر على بعض التغيرات خلال مباراة أوغندا، حيث قرر اراحة بعض اللاعبين خلال اللقاء، وعدم المجازفة بهم بعد ضمان التأهل لدور القادم، وتأتي التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر :-





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