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حلمي النمنم: الثورات في مصر لا تقوم إلا إذا كان هناك ما يهدد الوطنية

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:11 م
حلمي النمنم: الثورات في مصر لا تقوم إلا إذا كان هناك ما يهدد الوطنية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو كانت دفاع عن الوطنية المصرية ودفاع عن هوية الدولة المصرية باعتبارها دولة وطنية مدنية، وهو ما أشعل غضب الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واضطر الشعب للنزول في 30 يونيو 2013 للثورة على حكم جماعة الإخوان.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن التاريخ شاهد على الثورات المصرية بدءًا من ثورة القاهرة الأولى ضد نابليون، وصولًا لثورة 30 يونيو، ففي كل ثورات مصر لا تقوم إلا إذا كان هناك تهديدًا للوطنية.

وتابع:" بعض الهواه يتصوروا أن كل 6 أشخاص يتجمعوا يقدروا يعملوا ثورة، أو أي شخص وقف في طابور طابونة خبر يستطيع أن يقوم بثورة "، موضحًا أن الشعب المصري يثور عندما تهدد الوطنية المصرية سواء في ثورة عرابي أو ثورة 25 يناير، أو في ثورة 30 يونيو المجيدة.
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