نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نظام الـ 3 و 5 سنوات | بوابة الثانوى الفنى | رابط سريع لمعرفة النتيجة فور ظهورها

تحرص "بوابة الفجر الإلكترونية" على تقديم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنيه نظام الـ 3 و 5 سنوات ، وخلال الساعات القليلة المقبلة ستظهر نتيجة الدبلومات اليوم السابع عبر بوابة الثانوى الفنى وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ازدادت في الفترة الأخيرة مؤشرات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنيه 2019 بكافة الأقسام (الزراعية - الصناعية - الفندقية - التجارية - التمريض) من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث مو المتوقع أن تظهر النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.





واليوم سنتابع معكم نتيجه الثانوي الفنى 2019 من خلال رابط بوابة التعليم الفنى بجميع محافظات مصر، وقد بدأ يتزايد البحث عنها، حتى أنه أصبح البحث عن أي خبر بخصوص موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، بجميع أقسامها وشعبها.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام الـ 5 سنوات و الـ 3 سنوات

وأوشكت تصحيح أوراق الامتحانات على الانتهاء، وتعمل الآن لجان التصحيح على بتأني وذلك ليأخد كل طالب حقه، وذلك حتى تتمكن لجان التصحيح من الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وبعد الانتهاء من التصحيح تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات، وعن المراحل الأخيرة قبل إعلان النتيجة سيتم حصر أوائل شهادات الدبلومات الفتية، وذلك تمهيدا لاعتماد النتائج وإعلانها في قريبًا.





وتقدم وزارة التربية والتعليم طريقة تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بعد إعلانها وذلك في خلال 15 يوم من إعلان النتيجة.





بوابة الثانوي الفنى

وتتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الثانوي الفنى، وذلك لجميع الأقسام (الزراعي - الصناعي - التجاري - الفندقي - التمريض) عن طريق الموقع الخاص ببوابة التعليم الفنى.









طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني

نقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفنى، وكل ما عليكم اتباع هذه الخطوات البسيطة التالية:-





- قم بادخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.





- اختار القسم الخاص بكل طالب (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي - تمريض).



