استشاري تصميم "تحيا مصر": الكوبري يخدم مصلحة الوطن والمواطن

قال الدكتور فتحي سند، استشار تصميم محور تحيا مصر "روض الفرج"، إن الكوبري فكرة مصرية ومن تصميم وتنفيذ أيدي مصرية 100%.





وأشار "سند"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مهندس وفني وعامل شاركوا في تنفيذ الكوبري، موضحًا أن كوبري تحيا مصر هو أكبر كوبري على بهر النيل.



