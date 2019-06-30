استشاري تصميم "تحيا مصر": الكوبري يخدم مصلحة الوطن والمواطن
الأحد 30/يونيو/2019 - 09:07 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فتحي سند، استشار تصميم محور تحيا مصر "روض الفرج"، إن الكوبري فكرة مصرية ومن تصميم وتنفيذ أيدي مصرية 100%.
وأشار "سند"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مهندس وفني وعامل شاركوا في تنفيذ الكوبري، موضحًا أن كوبري تحيا مصر هو أكبر كوبري على بهر النيل.
وأضاف صناعة الكباري تطورت كثيرًا في مصر، ومحور روض الفرج أكبر شاهد على ذلك، مضيفا أن الكوبري له العديد من المميزات الاقتصادية والفنية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، واستغرق تنفيذه نحو 3 سنوات، وليس به فواصل إلا في بداية الكوبري ونهايته.
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