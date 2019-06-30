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نادي جزيرة الورد يستعد لاستقبال الجماهير لتشجيع المنتخب المصري في كأس الأمم الافريقية

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:05 م
نادي جزيرة الورد يستعد لاستقبال الجماهير لتشجيع المنتخب المصري في كأس الأمم الافريقية
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محمد كشك
 
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استعد نادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة تحت اشراف المهندس طارق عبد الهادى رئيس النادى اليوم الأحد لاستقبال الجماهير لمشاهد\ة مباراة كأس الأمم الافريقية. 

قام المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي والألفي نبيل مدير التشغيل بالتأكد من تجهيز شاشات العرض بجميع أرجاء النادى لعرض المبارايات. 

وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية استعداد جميع مراكز شباب المحافظة الاستقبال الجماهير للمشاهدة وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن رياض جمال الدين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإذاعة مبارات كأس الأمم الأفريقية، داخل 205 مركز شباب ونادي على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية تركيب شاشات عرض داخل 185 مركزًا للشباب و20 ناديًا رياضيًا، بجميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية، لمشاهدة مباريات البطولة مجانًا.
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