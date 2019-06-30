يلا شوت EgYpT مشاهدة مباراة مصر vs أوغندا بث مباشر Yalla shoots رابط مباراة مصر gOaL sAlAh تابع ماتش مصر BEIN TIME

كورة ستار متابعة مباراة مصر ضد أوغندا والتي ستجمع المنتخبان اليوم على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى يلا كورة أونلاين Yalla Kora Online وكورة لايف Kora Live وغيرها من الروابط ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع.





وفيما يخص موعد المباراة فإنها ستكون منقولة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة بالإضافة إلى Cool Kora ويلا شوت جوال Yall Shoot حيث يحتل المنتخب المصري المركز الأول برصيد ستة نقاط فيما يحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني برصيد أربعة نقاط فقط.





ويعول الفراعنة على خدمات محمد صلاح لحسم اللقاء الذي يمكن لرواد الفجر الرياضي متابعته عبر روابط Yall Shoot Online HD ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصري المباراة بالتشكيلة الآتي :-





• حراسة المرمى: محمد الشناوي

• الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي ، أيمن أشرف.

• الوسط: طارق حامد – نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد

• الهجوم: محمد صلاح – أحمد حسن كوكا - محمود حسن "تريزيجيه"





Kora Goal بث مباشر مباراة مصر ضد أوغندا التي ستدخل المباراة وعينها على تحقيق الفوز للإنفراد بالصدار وإفتكاكها من المصريين ويعول ديسابر على كتيبة من اللاعبين أمثال :-





• حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

• خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

• خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

• خط الهجوم : ميشيل أزير





وستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 beIN SPORTS HD 1 بالإضافة غلى قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 beIN SPORTS Hd MAX 2 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.





كورة أونلاين Kora Online TV تتيح متابعة مباراة مصر ضد أوغندا مع يلا شوت جوال وكذلك روابط LIVE7HD بدون تقطيع مع يلا شوت حصري وكورة إتش دي وكورة جول KORA GOAL من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة دون تقطيع.