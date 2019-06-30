محمد نبوي: مصر كانت شبه مختطفة في حكم محمد مرسي

هنأ المحامي محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة تمرد، الشعب المصري بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، حيث قال "كل سنة ومصر طيبة، وبلدنا بخير وجيشنا طيب والقيادة السياسية ديما حكيمة ويكونوا ديما حريصين ديما على مستقبل بلادنا وأولادنا إن شاء الله"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد.





وأضاف "نبوي"، أن مصر كانت أثناء حكم محمد مرسي العياط كانت شبه مختطفة وكان يحكمها إرهابي هارب من العدالة، وقد اتخذت الجماعة بعض الإجراءات مثل الملاحقات لأي شخص يعترض على الإرهاب الذي يمارسه الإخوان، وملاحقة اي شخص يريد الحفاظ على هوية مصر وعادتها وتقاليدها.





وأشار أحد مؤسسي حركة تمرد، إلى أن حكم جماعة الإخوان الإرهابية أنهى حلم الديمقراطية التي كان الجميع يحلم بها في مصر عقب ثورة 25 يناير، موضحًا أن عددًا كبيرًا من أهالي الشرقية اصروا على تسليم استمارات تمرد في صوان كبير أمام منزل محمد مرسي العياط، وكان الشعب يقاوم إرهاب الإخوان بكل سلمية.



