بث مباشر مباراة مصر وأوغندا بجودة عالية بدون تقطيع beIN Sports HD على اليوتيوب بدون تقطيع و سيرفرات متعددة eGyPt 2019

شاهد بث مباشر KORA GOOOL لمباراة (مصر ضد أوغندا) اليوم الأحد 30-6-2019، بث مباشر أهم مباريات اليوم جوال، كورة أونلاين مباريات اليوم بث مباشر KORA TODAY| KORA STAR| COOL KORA، تابع لايف مباراة منتخب مصر ومنتخب أوغندا بدون تقطيع، ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي في مباراة حاسمة لصدارة المجموعة الاولي، على أرضية استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

- موعد بث مباشر مباراة مصر وأوغندا في أمم إفريقيا 2019 YALL SHOOT اليوم الأحد:

تنطلق مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة إلي التاسعة مساءًا (9:00) بتوقيت القاهرة، والعاشرة (10:00) بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة (7:00) بتوقيت جرينتش، اليوم الأحد 30-6-2019، حيث يبحث منتخب الفراعنة عن حصد العلامة الكاملة وصدارة ترتيب المجموعة الاولي لتفادي صدام ناري في دور الـ16.





- التشكيل الرسمي لمباراة مصر وأوغندا اليوم في بطولة أمم إفريقيا:





تشكيل منتخب مصر جاء كالتالي:





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن أشرف





خط الوسط : محمد النني - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح





خط الهجوم :" أحمد حسن "كوكا".





اما منتخب أوغندا يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أونيانجو





الدفاع: وادادا – أواني ـ حسن واساو ـ أوكوي - جودفري والوسيمبي





الوسط: أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - كيامبادي





الهجوم: باتريك كادو





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