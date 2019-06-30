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محمد الباز: "أردوغان مريض نفسي.. ويتلقى علاجًا"

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:55 م
محمد الباز: أردوغان مريض نفسي.. ويتلقى علاجًا
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي أردوغان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى علاجًا نفسيًا، لافتًا إلى أنه عندما يمتنع عن العلاج يخرج بتصريحاته الغريبة.

وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد،: "أردوغان على المستوى السياسي مجنون، وسفيه وقليل الأدب".

وأكد أنه يجب على الدولة المصرية أن تتحرك لمقاضاة أردوغان؛ لأنه يتعدى على مصر، مستكملًا: "يجب محاكمة أردوغان دوليًا لأنه يعتدي على كرامة مصر والشعب المصري".
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