بعد الهزيمة أمام مدغشقر.. مواجهة نارية تنتظر نيجيريا في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية





حقق منتخب مدغشقر المفاجأة بالفوز على منتخب نيجيريا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت علي ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





واحتل منتخب نيجيريا وصافة تلك المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تصدر منتخب مدغشقر المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأهل منتخب غينيا كأفضل من ضمن المركز الثالث برصيد 4 نقاط.





وسيدفع منتخب نيجيريا بعد تلك الهزيمة مقابلة نارية في دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية، حيث سيقابل وصيف المجموعة السادسة، وهو الذي سيكون في الأغلب منتخب الكاميرون الذي يحتل في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، أو منتخب غانا الوصيف حتى الآن برصيد نقطتين.



