تشارليز كارلوس رجل مباراة مدغشقر ونيجيريا

حصل لاعب منتخب مدغشقر تشارليز كارلوس على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا.









وفاز منتخب مدغشقر بثنائية نظيفة علي منتخب النسور الخضراء في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.









وتصدرت مدغشقر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط كم الفوز علي غينيا ونيجيريا والتعادل امام بوروندي.



