منتخب غينيا يهزم بوروندي بهدفين ويقترب بقوة من التأهل لدور الـ16 لأمم إفريقيا

حقق منتحب غينيا فوزا ثمينا مساء اليوم على نظيره بورندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.









انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم غينيا بهدف نظيف عن طريق محمد ياتارا والذي سجله في الدقيقة 25.









وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة 52 عاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني لغينيا لينتهي اللقاء بفوز غينيا بهدفين دون مقابل.









وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة، ويقترب من الصعود لدور الستة عشر كأحسن ثوالث، بينما بقي منتخب بورندي بدون أي نقطة في المركز الأخير.



