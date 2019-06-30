المعجزة تتحقق.. منتخب مدغشقر يهزم نيجيريا بثنائية نظيفة ويصعد لثمن نهائي أمم إفريقيا

صنع منتخب مدغشقر المعجزة في بطولة أمم إفريقيا بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، ليحجز بطاقة العبور لدور الستة عشر من البطولة.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بتقدم منتخب مدغشقر بهدف نظيف للاعبه لالينا نومينغانهاري والذي استغل خطأ فادح من مدافع النسور الخضراء.

وفي الشوط الثاني ومن ضربة حرة مباشرة نجح كاروليس اندريا ماستينور في إضافة الهدف الثاني لمدغشقر من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 53 بعدما ارتطمت تسديدته بلاعب نيجيريا لينتهي اللقاء بفوز مدغشقر بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى 7 نقاط محتلا صدارة المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني.