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ماجد المهندس يطرح أغينته الجديدة "أوقعلك عقد" (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:15 م
ماجد المهندس يطرح أغينته الجديدة أوقعلك عقد (فيديو)
ماجد المهندس
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الفجر الفني
 
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أصدر برنس الغناء العربي ماجد المهندس، أغنية "أوقعلك عقد " من كلمات : محمد الواصف ألحان : علي جاسم وتوزيع موسيقي أحمد المهندس.

ولاقت الاغنية رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لإصدار الإعلان الترويجي الخاص بها.

وبمجرد طرحها على قناة روتانا لليوتيوب شهدت الاغنية زيادة كبيرة في عدد المشاهدات  تجاوزت المليونين مشاهدة  ومن المتوقع ان تحصد الاغنية الملايين من المشاهدات بزمن قياسي خلال الفترة المقبلة لما تحمله الاغنية من كلمات مليئة بالإحساس و الحب كما عود البرنس جمهوره لتقديم كل ما هو راقي.

كما يستعد المهندس في الفترة القادمة لجولة حفلات خلال موسم الصيف يبدئها من مدينة جدة ومن ثم مدينة ابها في المملكة العربية السعودية برعاية هيئة الترفيه وبعدها سوف يكون جمهور مهرجان صلالة على موعد مع البرنس في حفل مميز يليه حفل في مهرجان افران في المغرب لينتقل بعدها الى لندن ليلتقي بجمهوره في حفل ضخم من انتاج شركة روتانا الشركة المنتجة والمشرفة على نشاطات الفنان ماجد المهندس الفنية

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