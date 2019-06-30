صفقة مانشستر يونايتد الجديدة مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن هناك بند في العقد الجديد لـ برونو فيرنانديز، نجم فريق سبوتينج لشبونة البرتغالي ينص بأنه سيتعين على لشبونة دفع مبلغ 5 مليون يورو لـ برونو في حالة رفضهم لأي عرض له يفوق 35 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، فإنه لن يخاطر أي وكيل أعمال بعلاقته مع أحد الأندية الكبيرة بجعلهم يدفعون 50-60 مليون يورو للاعب قد يكلف 35 مليون.



