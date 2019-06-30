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خالد الجندي: فترة حكم الإخوان كانت عام النزوح الجماعي

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:48 م
خالد الجندي: فترة حكم الإخوان كانت عام النزوح الجماعي
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإخوان استغلوا الدين كوسيلة للسيطرة على الحكم، وعلى عقول المصريين، وعلى رئة المصريين وأنفاسهم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن عام حكم الإخوان كان عام النزوح الجماعي والهجرة الجماعية، بسبب الإحساس بفقد الوطن والأمن.

وتابع: "الإخوان صناعة صهيونية، وعيشونا عام حزن، وخلونا نفكر في الهجرة سواء كنا مسلمين أو مسيحيين".


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