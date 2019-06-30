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بورصة مسقط تغلق علي تراجع في أول جلسات الأسبوع

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:42 م
بورصة مسقط تغلق علي تراجع في أول جلسات الأسبوع
بورصة مسقط
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط بنهاية التعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع ليخسر 6.16 نقطة ويغلق عند مستوى 3884.91 نقطة، بنسبة 0.16 %.

وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع مؤشر القطاع المالي 0.43 بالمائة؛ بضغط سهم الشرقية للاستثمار المتراجع 2.67 بالمائة، وتراجع بنك نزوى 2.22 بالمائة.

وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.39 بالمائة، مع تقدم سهم عمان للمرطبات على المتراجعين اليوم بنسبة 6.96 بالمائة، وتراجع إسمنت عُمان 1.3 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.29 بالمائة؛ مع ارتفاع سهم المها للتسويق 2.44 بالمائة، والنهضة للخدمات 1.76 بالمائة، وتصدر الوطنية للتأميت على الحياة الرابحين اليوم بنسبة 3.45 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 13.1 مليون سهم، مقابل 35.98 مليون بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.39 مليون ريال، مقابل 9.51 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم جلفار للهندسة النشاط حجماً اليوم بتداول 3.98 مليون سهم، فيما تصدر النشاط قيمةً سهم بنك صحار الدولي بنحو 322.78 ألف ريال.
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