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ننشر تفاصيل مبادرة مدن خالية من العنف في دمياط

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:43 م
ننشر تفاصيل مبادرة مدن خالية من العنف في دمياط
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هند الشيال
 
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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها ظهر اليوم، السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأحمد أمان منسق عام المكتبات وممثلى المجلس القومى للمرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بالقاهرة. 

وفى مستهل اللقاء الذى جاء بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة وعاطف زهران مدير مديرية الإسكان وأكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط ناقشت المحافظ والسفير الريدى آليات إستكمال أعمال الإنشاءات والتصميمات الخاصة بمبنى مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، حيث أكدت المحافظ أنه سيتم البدء في إجراءات الطرح واستكمال أعمال التنفيذ لإفتتاح المشروع مطلع ٢٠٢٠ والذى يعد صرح ثقافى متكامل لتقديم كافة الخدمات والانشطة لأبناء المدينة. 

هذا وقد أشارت الدكتورة منال عوض انه تم مناقشة إمكانية تنفيذ برنامج " المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بالمساحة المحيطة لمبنى المكتبة لإتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء والفتيات دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا وكذلك التوعية بحقوقها مضيفة أنه سيتم استغلال المكتبة لتدريب وتعليم سيدات المدينة عددا من الحرف لتمكينهم إقتصاديا فضلا عن عقد دورات تدريبية وأنشطة مختلفة لهم ولأطفالهم.

وقد رحبت محافظ دمياط بهذا التعاون المشترك والذى يساهم في خلق كوادر نسائية وسفراء للتغيير ونشر ثقافة مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وخلق بيئة آمنة لها وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.
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