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تشكيلة أوغندا لمواجهة مصر ببطولة إفريقيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:39 م
تشكيلة أوغندا لمواجهة مصر ببطولة إفريقيا
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علي نبوي ومحمد الصو ومحمد جمال
 
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أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر تشكيل منتخب أوغندا لمواجهة الفراعنة في المباراة التي تنطلق التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.


وجاء تشكيل أوغندا كالتالي.


حراسة المرمى: أونيانجو


الدفاع: وادادا – أواني ـ حسن واساو ـ أوكوي - جودفري والوسيمبي


الوسط: أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - كيامبادي


الهجوم: باتريك كادو


ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط وضمن التأهل رسميًا لدور الـ16، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني بأربع نقاط، ويأتى زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ويلتقى الفريقان في التاسعة مساءا على ستاد الدفاع الجوي.

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