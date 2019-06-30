تياجو سيلفا: ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ

أبدى المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إعجابه بقدرات منافسه ميسي المذهلة، واصفا إياه باللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.









ووصف سيلفا ميسي، قائلا: إنه يمتلك قدرات مذهلة، لم أرى بيليه ومارادونا وهم يلعبون ولكن في نظري ومما رأيته من ميسي، لا اعتقد أن أحد يستطيع أن يفوقه، هو الأعظم في التاريخ بكل تأكيد.









وواصل: في كل مناسبة أواجه خلالها ميسي سواء مع المنتخب أو الأندية أعاني كثيرا، مواجهته أمر معقد لأنه يمتلك قدرات غير معقوله.









وعند سؤاله حول مستقبل نيمار، جاء جوابه: بالطبع أتمنى استمراره مع باريس سان جيرمان ولكن في نفس الوقت أرغب في أن أراه سعيدا في حياته، لذلك عليه اختيار ما يسعده.









ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا في الساعات الأولى من يوم الأربعاءوالمقبل.



