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لاعبو أوغندا يلتقطون صورا للجماهير داخل ستاد القاهرة

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:29 م
لاعبو أوغندا يلتقطون صورا للجماهير داخل ستاد القاهرة
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محمد جمال
 
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قام لاعبو منتخب أوغندا بالنزول إلى أرض ستاد القاهرة من أجل مشاهدة الجماهير التى تؤازر المنتخب المصري اليوم وأيضاً من أجل الاطمئنان على أرضية الملعب.

 

وحرص لاعبو منتخب أوغندا على إلتقاط الصور والفيديوهات للجماهير المصرية التى تملاً مدرجات ستاد القاهرة قبل ساعة ونصف من بداية اللقاء.

 

ويقام اللقاء فى تمام التاسعة مساءاً، وصعدت مصر للدور التالى بعد تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويأتى خلفها منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط.

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