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المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:45 م
المدفعجيه يتألقون في حفل لابلاج بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه
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الفجر الفني
 
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تألق فريق المدفعجية في الحفل غنائي ضخم بأحد الشواطئ، بحضور كثيف من رواد المكان من الشخصيات العامة والشباب والفتيات.


وتألق "المدفعجية" بغناء العديد من أغاني المهرجانات التي اشتهروا بها وكان أبرزها :"انا الفاعل، الاباتشي، ومهرجان تعالا"، ومن تنظيم محمد خلف وتامر ضيا وإشراف وسام محمد ومروة محمد.


 
وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع بعضهما البعض وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان وكان من ضمن الحضور الفنان محمد عداوية والفنانة رنا سماحة بصحبه أسرتها وشحته كاريكا وحمو بيكا وحسن شاكوش

المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
المدفعجيه يتألقون في حفل "لابلاج" بالساحل الشمالي (صور)
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