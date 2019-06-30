ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الجندي: "اللهم احشرنا مع الرئيس السيسي في الجنة" (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:36 م
خالد الجندي: اللهم احشرنا مع الرئيس السيسي في الجنة (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجيش حمى الشعب فى 30 يونيو، مؤكدا أن الله أنقذ مصر من براثن المتاجرين بالدين.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "اللهم أحشرنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجنة".

واستكمل: "الراجل ده اتعلمنا منه القيم والأخلاق ومراعاة العاجز والفقير والانحناء للمساكين".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
0
نيجيريا
بوروندي
0
x
18:00
2
غينيا
أوغندا
0
x
21:00
0
مصر
زمبابوي
0
x
21:00
0
جمهورية الكونجو