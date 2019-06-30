خالد الجندي: "اللهم احشرنا مع الرئيس السيسي في الجنة" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجيش حمى الشعب فى 30 يونيو، مؤكدا أن الله أنقذ مصر من براثن المتاجرين بالدين.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "اللهم أحشرنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجنة".



