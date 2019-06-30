الطريقة الرفاعية تحتفل بمولد "المرسي أبوالعباس"

تحتفل الطريقة الرفاعية بمولد المرسي أبي العباس رضي الله عنه، الجمعة، المقبلة بسرادق الطريقة الرفاعية المقام بساحة المرسي أبي العباس بالإسكندرية.





ومن المقرر أن يتحرك الموكب الصوفي للطريقة الرفاعية يوم الخميس الموافق 11 يوليو عقب صلاة العصر من مسجد علي تمراز وحتي مسجد المرسي أبو العباس.





ويحيي الليلة الختامية فارس الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي بالميدان الرئيسي أمام المسجد يوم الخميس ١١ يوليو، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.



