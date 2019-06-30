الطريقة الرفاعية تحتفل بمولد "المرسي أبوالعباس"
الأحد 30/يونيو/2019 - 07:31 م
محمود الجلاد
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تحتفل الطريقة الرفاعية بمولد المرسي أبي العباس رضي الله عنه، الجمعة، المقبلة بسرادق الطريقة الرفاعية المقام بساحة المرسي أبي العباس بالإسكندرية.
ومن المقرر أن يتحرك الموكب الصوفي للطريقة الرفاعية يوم الخميس الموافق 11 يوليو عقب صلاة العصر من مسجد علي تمراز وحتي مسجد المرسي أبو العباس.
ويحيي الليلة الختامية فارس الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي بالميدان الرئيسي أمام المسجد يوم الخميس ١١ يوليو، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.
من جانبه، قال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، إن إحياء ذكرى مولد أبي العباس ستبدأ بالذكر وقراءة القرآن، وطل طريقة ستحتفل في سرادقها الخاص بها.
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