ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جنش يدعم المنتخب من ستاد القاهرة والجماهير تهتف له

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:30 م
جنش يدعم المنتخب من ستاد القاهرة والجماهير تهتف له
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
تواجد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر على مؤازرة المنتخب خلال مباراته أمام منتخب أوغندا والمقررة اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.


وظهر جنش بعكازات ونزل لملعب اللقاء وقامت الجماهير بتحيته فور نزوله أرض الملعب.


ويذكر أن جنش قد أصيب فى مران المنتخب بقطع فى وتر أكيليس مما يغيب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
0
نيجيريا
بوروندي
0
x
18:00
2
غينيا
أوغندا
0
x
21:00
0
مصر
زمبابوي
0
x
21:00
0
جمهورية الكونجو