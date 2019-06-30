جنش يدعم المنتخب من ستاد القاهرة والجماهير تهتف له

تواجد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر على مؤازرة المنتخب خلال مباراته أمام منتخب أوغندا والمقررة اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.









وظهر جنش بعكازات ونزل لملعب اللقاء وقامت الجماهير بتحيته فور نزوله أرض الملعب.









ويذكر أن جنش قد أصيب فى مران المنتخب بقطع فى وتر أكيليس مما يغيب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة.



