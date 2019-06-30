رئيس تحرير "الفجر" التنفيذي والداعية مصطفي حسني يؤزران الفراعنة أمام أوغندا
الأحد 30/يونيو/2019 - 07:30 م
تصوير : محمد المسلمى
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