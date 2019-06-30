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الأوقاف تعلن عن تقديم مساعدات للأسر الفقيرة والأرامل.. تعرف على الشروط

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:24 م
الأوقاف تعلن عن تقديم مساعدات للأسر الفقيرة والأرامل.. تعرف على الشروط
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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أعلنت وزارة الأوقاف، تقديم مساعدات عينية ومادية للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمتزوجين وذوي الاحتياجات الخاصة، بعد استيفاء الشروط الخاصة بذلك.

وأتاحت الوزارة التقديم  للحصول على مساعدات عينية، موضحة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة إعانة مالية للمحتاجين «المرضى- الزواج- طلبة الجامعات والمعاهد- الفقراء- الأرامل والمطلقات - زواج الفتيات للمرة الأولى».

تشمل ما يلي:  صورة البطاقة «الشخصية/ العائلية» أو بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع،  المستند المؤيد لدخل طالب الخدمة وأفراد أسرته «مفردات المرتب - المعاش- بطاقة الحيازة الزراعية»، المستند الدال على وجود الحالة التي يطلب لها الإعانة، على النحو التالي:

وأكملت:  في حالة الأمراض المستعصية، يقدم تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي أو صورة من قرار وزير الصحة،  في حالة الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطلاق،  في حالة زواج الإناث، يتم تقديم صورة من وثيقة زواج الابنة، على ألا يكون قد مضى عليها سنة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم البت في طلب الإعانة في موعد غايته شهر من إجراء البحث الاجتماعي لجميع الحالات، على أن يقدم شهادة بعدم حصوله على معاش الضمان الاجتماعي ويقدم أوراقه إلى إدارة البر بمديرية الأوقاف بالمحافظة التابع لها.
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