بعد نجاح حفله الأول "وتر عبد الحليم".. هاني شاكر يستعد لإحياء حفله الثاني بالسعودية علي المسرح الروماني بجده

يستعد أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، لاحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الجمعة المقبل 5 يوليو بالمسرح الروماني في مدينة "جدة"بالمملكة العربية السعودية والذي يأتي امتدادا للنجاح الكبير الذي حققه حفله الأول "وتر عبد الحليم".

حمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة"ومن المقرر أن يقدم خلاله الفنان الكبير عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "امرك" ،"وعد مني"،"يارتني" ،"ياهلي" ،"نسيانك صعب أكيد"،"ياريتك معايا" ،"لو بتحب" ،"جانا الهوا" ،"لسة بتسألي"،"علي الضحكاية" ،"بعد حبك" ،"تعالوا" ،"غلطة" ،"مشتريكي" ،"مع قلبك".

يقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة عبد الله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

والحفل من تنظيم عبد الله أبو الجدايل رئيس مجلس إدارة "بلو دايموندز" وعبد الله دنبر ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم pmg مدير أعمال النجم الكبير هاني شاكر.